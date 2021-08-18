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Аферисты похитили 50 млн рублей у пенсионеров под видом финансовой пирамиды

Секрет Фирмыиещё 3
22 минуты назад

В Москве полицейские задержали участников группировки, которых подозревают в хищении 50 млн рублей у пенсионеров, сообщили в МВД. Банда разработала схему хищения денег по принципу финансовой пирамиды. Из офиса в столичном бизнес-центре злоумышленники звонили потерпевшим и предлагали вступить в инвестиционный потребительский кооператив. Под видом волонтёров Победы они вовлекали в пирамиду стариков и «детей войны».

В Москве задержали похитивших 50 млн у стариков
Фото: ТАССТАСС

По версии следствия, подозреваемые также обещали помочь доверчивым вкладчикам вернуть вложенные в микрофинансовые организации средства. Но в действительности все деньги похищали. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 50 млн рублей, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время обысков в квартирах подозреваемых изъяли мобильные телефоны, предметы и документы. Четверых участников банды заключили под стражу. Ещё девятерым фигурантам дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Телефонные мошенники припугнули россиян «снижением пенсии»

В апреле «Секрет» рассказывал о первых жертвах мошенников офиса потребительского кооператива «Цитадель» в московском бизнес-центре «Велка Плаза». Его сотрудники под видом волонтёров Победы предлагали пенсионерам и «детям войны» оформить вклад под высокий процент. Их заманивали в офис обещаниями предоставить бесплатные путёвки или бытовую технику. Для «психологического воздействия» аферисты вручали пенсионерам сувенирную продукцию с символикой Дня Победы.

Происшествия,Ирина Волк,МВД,Москва,
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