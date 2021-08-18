В Москве задержали похитивших 50 млн у стариков

В Москве полицейские задержали участников группировки, которых подозревают в хищении 50 млн рублей у пенсионеров, сообщили в МВД. Банда разработала схему хищения денег по принципу финансовой пирамиды. Из офиса в столичном бизнес-центре злоумышленники звонили потерпевшим и предлагали вступить в инвестиционный потребительский кооператив. Под видом волонтёров Победы они вовлекали в пирамиду стариков и «детей войны».

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По версии следствия, подозреваемые также обещали помочь доверчивым вкладчикам вернуть вложенные в микрофинансовые организации средства. Но в действительности все деньги похищали. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 50 млн рублей, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Во время обысков в квартирах подозреваемых изъяли мобильные телефоны, предметы и документы. Четверых участников банды заключили под стражу. Ещё девятерым фигурантам дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.