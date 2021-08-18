Задержан четвертый сбежавший из изолятора в Подмосковье заключенный

К настоящему времени задержали четвертого заключенного из пяти, совершивших побег из изолятора ременного содержания (ИВС) в Истре. Это Александр Бутнару, сообщает Телеграм-канал «112».
Как уточняет канал, его задержали в одной из деревень Новогородской области. На свободе все еще остается подозреваемый в убийстве «колбасного короля» - Александр Мавриди.
Напомним, утром в пятницу, 6 августа 2021 года появилась информация, что пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Среди беглецов оказались Александр Мавриди, Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву.
Побег был совершен после того, как дежурный ИВС перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из заключенных. При этом он оставил открытой «кормушку» - люк на двери камеры для подачи пищи. Через нее один из беглецов просунул руку и открутил крепления наружного засова. Второй замок оказался открытым. После этого арестанты вышли из камеры и сорвали навесной замок на воротах. При этом в камере оставались еще двое заключенных, которые, по их словам, ничего не видели.
Как впоследствии рассказала «Ленте.ру» представитель областного главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий, арестантам удалось сбежать благодаря гаечному ключу.
«Примерно в 4:00 из ИВС ОМВД по городу Истра из-под стражи сбежали пять человек: они использовали предмет, который в помещении ИВС запрещен, предположительно это был гаечный ключ», — уточняла Врадий.