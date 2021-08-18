Задержан четвертый сбежавший из изолятора в Подмосковье заключенный

Побег был совершен после того, как дежурный ИВС перевел Мавриди из седьмой камеры в четвертую по просьбе одного из заключенных. При этом он оставил открытой «кормушку» - люк на двери камеры для подачи пищи. Через нее один из беглецов просунул руку и открутил крепления наружного засова. Второй замок оказался открытым. После этого арестанты вышли из камеры и сорвали навесной замок на воротах. При этом в камере оставались еще двое заключенных, которые, по их словам, ничего не видели.