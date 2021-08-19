Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео

Массовая драка мигрантов произошла в ночь на четверг, 19 августа, в жилом комплексе «Испанские кварталы» в Новой Москве. Дерущиеся попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».

На кадрах видно, как мужчины наносят друг другу удары. Одного из них держали за руки, пока другие его избивали. В драку вмешались охранники комплекса, в конце мигранты разошлись в разные стороны.

Отмечается также, что в среду, 18 августа, произошла еще одна драка мигрантов, в районе Строгино. Там мужчины не поделили между собой стиральную машинку во время ее погрузки в автомобиль. Словесная перепалка переросла в драку со стрельбой, один из мигрантов был ранен.