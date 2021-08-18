Машина экс-гендиректора «Спартака» разбилась в Москве

В Москве попал в ДТП автомобиль бывшего гендиректора хоккейного «Спартака» Игоря Хохлачева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Внедорожник Range Rover обнаружили неподалеку от Дома правительства.

По предварительной версии, которую привел Telegram-канал «112», водитель Range Rover не справился с управлением и врезался в мачту освещения на Смоленской набережной, после чего машина перевернулась.

Полицейские не обнаружили водителя на месте аварии.

Хохлачев рассказал РЕН ТВ, что находится в Сочи и не знает, кто был за рулем его автомобиля. Он предположил, что машину угнали. Хохлачев усомнился, что водителем мог быть его сын, хоккеист Александр Хохлачев.