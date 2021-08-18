Депутат из Красноярского края погиб на Камчатке

46-летний депутат горсовета Железногорска (Красноярский край) погиб, упав с вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Речь идет об Андрее Закалине.

Фото: zapad24.ru zapad24.ru

О гибели мужчины в своем Telegram-канале сообщил его друг, вице-спикер Законодательного собрания края Алексей Кулеш. Он рассказал, что Закалин сорвался с высоты около километра и разбился насмерть.

Однако официального подтверждения данной информации пока нет. При этом МЧС региона сообщало ранее, что вечером 17 августа со склона Ключевской сопки сорвались два туриста. Они оступились при спуске с ледника. На место ЧП выдвинулись спасатели.