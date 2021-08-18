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Красноярский депутат погиб, сорвавшись с вулкана

Свободная прессаиещё 1
48 минут назад

46-летний депутат горсовета Железногорска (Красноярский край) погиб, упав с вулкана Ключевская сопка на Камчатке. Речь идет об Андрее Закалине.

Депутат из Красноярского края погиб на Камчатке
Фото:  zapad24.ru zapad24.ru

О гибели мужчины в своем Telegram-канале сообщил его друг, вице-спикер Законодательного собрания края Алексей Кулеш. Он рассказал, что Закалин сорвался с высоты около километра и разбился насмерть.

Однако официального подтверждения данной информации пока нет. При этом МЧС региона сообщало ранее, что вечером 17 августа со склона Ключевской сопки сорвались два туриста. Они оступились при спуске с ледника. На место ЧП выдвинулись спасатели.

Подняты тела погибших при падении Ми-8 на Камчатке

Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что со дна Курильского озера подняли тела всех погибших пассажиров и командира воздушного судна. В общей сложности погибло восемь человек, еще восьми удалось выжить.

Происшествия,Алексей Кулеш,МЧС,Красноярский Край,
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