На Гаити из-под завалов спасли еще 34 человека

На Гаити продолжаются поисково-спасательные операции. По данным на вечер вторника, из-под завалов за предыдущие 48 часов живыми удалось извлечь 34 человека. При этом число жертв разрушительного землетрясения, произошедшего в минувшую субботу, увеличилось до 1941 человека, а раненых - до 9,9 тысячи.

Фото: Reginald LOUISSAINT JR / AFP Reginald LOUISSAINT JR / AFP

Почти 137 тысяч семей остались без крыши над головой. По оценкам местных властей, свыше 684 тысяч человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи, это около 40 процентов населения трех наиболее пострадавших департаментов. Более 60 тысяч домов были разрушены, еще 76 тысяч серьезно повреждены. Также сообщается, что ущерб был нанесен 25 больницам, что сокращает возможности гаитянских врачей.

В прибрежном городке Ле-Ке, наиболее пострадавшем от землетрясения, жители начали строить импровизированные убежища на футбольном поле, чтобы укрыться от ветра и проливных дождей, вызванных тропическим штормом "Грейс". Власти предупредили жителей остерегаться зданий, на которых видны трещины, потому что они могут рухнуть под тяжестью воды.