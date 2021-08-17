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Муж застрелил директора трассы "Формулы-1" в постели с любовницей

Инфо 24
36 минут назад

Драма разыгралась в тихом бельгийском городке Гуви. Франц Дюбуа давно подозревал в неверности жену, 51-летнюю Натали Майе, генерального менеджера трассы «Формулы-1» Спа-Франкоршам. Недавно он получил неопровержимые доказательства измены и приобрёл пистолет.

Муж застрелил директора трассы "Формулы-1" в постели с любовницей
Фото: Papafox / pixabayPapafox / pixabay

16 августа вечером соседи услышали выстрелы и вызвали полицию.

В заявлении прокурора провинции сказано: «В 00:10 полиция обнаружила тела двух женщин и одного мужчины в доме в Гуви, у всех троих были огнестрельные ранения». Три тела были найдены в спальне. Франц Дюбуа и Натали Майе. Фото: The SunЛюбовнице Энн Лоуренс Дюрвио 53 года. Франц Дюбуа – автогонщик, владелец команды «Формулы-1».

«Сегодня мы потеряли великую женщину, энтузиаста автоспорта, настоящего лидера, которого будет очень не хватать. Натали стала лицом трассы, она воплотила нашу страсть к гонкам», – скорбит подчинённый Натали – Мельхиор Уотелет.

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