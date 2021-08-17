Муж застрелил директора трассы "Формулы-1" в постели с любовницей

Драма разыгралась в тихом бельгийском городке Гуви. Франц Дюбуа давно подозревал в неверности жену, 51-летнюю Натали Майе, генерального менеджера трассы «Формулы-1» Спа-Франкоршам. Недавно он получил неопровержимые доказательства измены и приобрёл пистолет.

В заявлении прокурора провинции сказано: «В 00:10 полиция обнаружила тела двух женщин и одного мужчины в доме в Гуви, у всех троих были огнестрельные ранения». Три тела были найдены в спальне. Франц Дюбуа и Натали Майе. Фото: The SunЛюбовнице Энн Лоуренс Дюрвио 53 года. Франц Дюбуа – автогонщик, владелец команды «Формулы-1».