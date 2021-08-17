ФСБ возбудила дело из-за попытки взломать сеть Ростеха

Через уязвимости в роутерах злоумышленники могли попадать в сеть провайдера, находить в ней уязвимые телефонные шлюзы и использовать их для звонков от лица абонентов. Наиболее частый сценарий — звонки на платные номера, но потенциально уязвимость могла использоваться и телефонными террористами, — объяснил Демидов.