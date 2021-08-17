Затопленные улицы Новороссийска сняли на видео с дрона

Затопленные в результате сильных ливней улицы Новороссийска были сняты с дрона в понедельник.

По данным, размещенным в официальном аккаунте мэра города Игоря Дяченко, в настоящее время на территории региона введен режим ЧС по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Сообщается, что основной ливневый удар обрушился на Новороссийск 15 августа. Спасательные службы продолжают работу по устранению последствий ливня в регионе.