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Затопленные улицы Новороссийска сняли на видео с дрона

Александр Кузьмин
1 час назад

Затопленные в результате сильных ливней улицы Новороссийска были сняты с дрона в понедельник.

По данным, размещенным в официальном аккаунте мэра города Игоря Дяченко, в настоящее время на территории региона введен режим ЧС по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Сообщается, что основной ливневый удар обрушился на Новороссийск 15 августа. Спасательные службы продолжают работу по устранению последствий ливня в регионе.

Мэр Новороссийска добавил, что подтоплению подверглись 156 домовладений, включая частные домовладения и многоквартирные дома. Вода проникла в 83 здания и в три социальных учреждения.

Происшествия,Видео,Вениамин Кондратьев,
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