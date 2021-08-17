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На Камчатке туристы сорвались с вулкана с высоты в 4 тысячи метров

Елена Прошина
8 минут назад

Двое туристов упали с ледника на вулкане Ключевском в Камчатском крае. Как сообщает Telegram-канал «112», всего в туристической группе были 12 человек.

Туристы сорвались с вулкана на Камчатке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно информации канала, 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин во время спуска с высоты в 4 тысячи метров оступились и упали.

Сейчас спасатели не могут оперативно добраться до места падения, поскольку для работы на такой высоте требуется пройти акклиматизацию. В ближайшее время на место планируют отправить вертолет Ми-8.

Напомним, что ранее на Камчатке в Курильское озеро упал экскурсионный вертолет Ми-8, который летел из поселка Николаевка к вулкану Ходутка. В результате выжили восемь человек, четверо из них не пострадали.

Ранее спасателям удалось найти тела еще трех погибших, а также, предположительно, черный ящик. Следственный комитет рассматривает три версии – плохую погоду, ошибку пилотирования и неисправность судна.

Происшествия,Александр Филяев,СКР,Камчатский Край,
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