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Мощный пожар на российской мебельной фабрике попал на видео

Lenta.ru
2 часа назад

В Димитровграде Ульяновской области произошел пожар на мебельной фабрике. Видео, снятое очевидцами, публикует «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах можно наблюдать здание в огне, из него поднимается огромный столб черного дыма. На месте работают пожарные, они продолжают тушить огонь.

Мощный пожар произошел на предприятии «Европа-Д». По предварительным данным, возгорание случилось из-за попадания искр от сварки на поролон. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Липецке на кислородно-распределительном пункте металлургического завода произошел взрыв. В результате этого обрушилась стена здания и загорелась кровля.

Происшествия,Видео,Ульяновская Область,
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