В Димитровграде Ульяновской области произошел пожар на мебельной фабрике. Видео, снятое очевидцами, публикует «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

На кадрах можно наблюдать здание в огне, из него поднимается огромный столб черного дыма. На месте работают пожарные, они продолжают тушить огонь.

Мощный пожар произошел на предприятии «Европа-Д». По предварительным данным, возгорание случилось из-за попадания искр от сварки на поролон. Информации о пострадавших пока нет.