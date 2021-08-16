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В Крыму сожгли Rolls-Royсе Cullinan жены экс-советника Путина

Вероника Полынина
57 минут назад

В Севастополе сожгли автомобиль Rolls-Royсе Cullinan Оксаны Глазьевой – жены политика, экономиста и академика РАН Сергея Глазьева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В Крыму сожгли Rolls-Royсе Cullinan жены экс-советника Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость внедорожника Rolls-Royсе Cullinan стартует от 31 млн рублей.

Автомобиль Оксаны Глазьевой стоял на парковке у комплекса апартаментов в квартале Ласпи.

Полиция выяснила, что машину подожгли. К автомобилю подошел неизвестный, поставил на нее канистру с воспламеняющейся жидкостью и зажег.

Пожарные службы не смогли спасти автомобиль, он выгорел полностью за считанные минуты. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.

60-летний Сергей Глазьев - российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий член коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, член Национального финансового совета Банка России, бывший министр внешнеэкономических связей России, бывший заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС. В 2012-2019 годах являлся советником президента РФ по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. В 2004 году выставлял свою кандидатуру на пост президента РФ.

Происшествия,Сергей Глазьев,РАН,Евразийская экономическая комиссия,Центральный банк России,Севастополь,Республика Крым,
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