В Крыму сожгли Rolls-Royсе Cullinan жены экс-советника Путина

В Севастополе сожгли автомобиль Rolls-Royсе Cullinan Оксаны Глазьевой – жены политика, экономиста и академика РАН Сергея Глазьева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Стоимость внедорожника Rolls-Royсе Cullinan стартует от 31 млн рублей.
Автомобиль Оксаны Глазьевой стоял на парковке у комплекса апартаментов в квартале Ласпи.
Полиция выяснила, что машину подожгли. К автомобилю подошел неизвестный, поставил на нее канистру с воспламеняющейся жидкостью и зажег.
Пожарные службы не смогли спасти автомобиль, он выгорел полностью за считанные минуты. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.
60-летний Сергей Глазьев - российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий член коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, член Национального финансового совета Банка России, бывший министр внешнеэкономических связей России, бывший заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС. В 2012-2019 годах являлся советником президента РФ по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, направленной на развитие евразийской интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. В 2004 году выставлял свою кандидатуру на пост президента РФ.