В Крыму сожгли Rolls-Royсе Cullinan жены экс-советника Путина

В Севастополе сожгли автомобиль Rolls-Royсе Cullinan Оксаны Глазьевой – жены политика, экономиста и академика РАН Сергея Глазьева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Стоимость внедорожника Rolls-Royсе Cullinan стартует от 31 млн рублей.

Автомобиль Оксаны Глазьевой стоял на парковке у комплекса апартаментов в квартале Ласпи.

Полиция выяснила, что машину подожгли. К автомобилю подошел неизвестный, поставил на нее канистру с воспламеняющейся жидкостью и зажег.

Пожарные службы не смогли спасти автомобиль, он выгорел полностью за считанные минуты. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества.