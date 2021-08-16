На видео в доме погибшего мэра Кривого рога обнаружили странную деталь

Украинские пользователи обратили внимание на странную деталь на видеозаписи с камер наблюдения в доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

На опубликованном телеграм-каналом Reporter UA видео Павлов незадолго до смерти ходит по дому с оружием и телефоном, а затем сидит в дверном проеме. Видно, что мэр обут в тапочки на босу ногу. При этом на снимках с места его гибели на ногах Константина Павлова – высокие черные носки.

Тело криворожского мэра Константина Павлова было найдено в селе Вольное под Кривым Рогом 15 августа. Павлов лежал на веранде дома, а поблизости от погибшего находилось ружье.

МВД Украины заявило, что рассматриваются три версии произошедшего: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

В МВД также рассказали, что Павлов погиб в результате огнестрельного ранения. Был сделан только один выстрел, его произвели из карабина калибром 7,62, который зарегистрирован на криворожского мэра.

Константин Павлов был членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». В январе 2018 года Павлов стал одним из 36 депутатов Верховной Рады, которые голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.