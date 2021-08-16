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Минобороны Узбекистана признало, что афганский военный самолет сбила их система ПВО

Газета.Ru
38 минут назад

Самолет ВВС Афганистана сбила система противовоздушной обороны Узбекистана. Об этом сообщили РИА «Новости» в минобороны Узбекистана.

Узбекистан признал, что сбил афганский военный самолет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана», — заявили в ведомстве.

Ранее министерство подтвердило, что воздушное судно разбилось на территории республики после того, как незаконно пыталось пересечь границу страны.

По данным СМИ, самолет упал в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Как рассказал источник издания «Газета.uz», двое афганских военнослужащих были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Днем ранее в это же медучреждение были доставлены трое других военнослужащих Афганистана. Все пятеро граждан Афганистана находятся в состоянии средней степени тяжести с травмами грудной клетки, сотрясением мозга и другими повреждениями.

Происшествия,Министерство обороны,Узбекистан,Афганистан,
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