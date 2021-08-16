Узбекистан признал, что сбил афганский военный самолет

Ранее министерство подтвердило, что воздушное судно разбилось на территории республики после того, как незаконно пыталось пересечь границу страны.

По данным СМИ, самолет упал в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана. Как рассказал источник издания «Газета.uz», двое афганских военнослужащих были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Днем ранее в это же медучреждение были доставлены трое других военнослужащих Афганистана. Все пятеро граждан Афганистана находятся в состоянии средней степени тяжести с травмами грудной клетки, сотрясением мозга и другими повреждениями.