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Задержание и. о. начальника службы по противодействию коррупции таможни показали на видео

Александр Кузьмин
11 минут назад

В Петербурге задержан исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максим Розсыпало по подозрению в получении взятки. Следственный комитет России обнародовал соответствующее видео.

По версии следствия, чиновник вступил в преступный сговор с другими должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФСТ России с целью систематического получения взяток от представителя коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

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