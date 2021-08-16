В Петербурге задержан исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максим Розсыпало по подозрению в получении взятки. Следственный комитет России обнародовал соответствующее видео.

По версии следствия, чиновник вступил в преступный сговор с другими должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФСТ России с целью систематического получения взяток от представителя коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.