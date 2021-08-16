В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Появилось видео смертельного ДТП уходившего от погони лихача в Усть-Куте

Александр Кузьмин
1 час назад

В Иркутской области лихач устроил смертельное ДТП, уходя от погони. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».

В Усть-Куте мужчина погиб за рулем автомобиля, скрываясь от полицейских. О гонявшей по улицам иномарке в полицию сообщили местные жители. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили двигающуюся по центру дороги Toyota Corolla и потребовали нарушителя остановиться. Однако водитель проигнорировал требования инспекторов и захотел скрыться от стражей правопорядка. В какой-то момент лихач выехал на встречную полосу, где произошло столкновение кроссовером Nissan X-Trail.

От полученных травм мужчина скончался. Пассажирам Toyota и семейной паре, которая находилась в Nissan, потребовалась медицинская помощь.

Происшествия,Видео,ГИБДД,Иркутская Область,Усть-Кут,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители