В Усть-Куте мужчина погиб за рулем автомобиля, скрываясь от полицейских. О гонявшей по улицам иномарке в полицию сообщили местные жители. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили двигающуюся по центру дороги Toyota Corolla и потребовали нарушителя остановиться. Однако водитель проигнорировал требования инспекторов и захотел скрыться от стражей правопорядка. В какой-то момент лихач выехал на встречную полосу, где произошло столкновение кроссовером Nissan X-Trail.