В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Стали известны новые детали смерти мэра Кривого Рога

Газета.Ruиещё 12
36 минут назад

Депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк заявила, что на теле погибшего мэра города Константина Павлова были следы, напоминающие последствия избиения. Об этом сообщает издание «Сегодня».

На теле мэра Кривого Рога нашли следы избиения
Фото: zagittya.com.uazagittya.com.ua

В публикации отмечается, что на фото, которые были показаны чиновникам города, Павлов выглядел так, как будто его кто-то избил.

«Мы четко увидели: там есть следы от удара – руки или кулака, потому что правый глаз полностью опух и под ним синее. Сбоку глаза и на подбородке запеклась кровь, ухо синее. Не могло быть такого от падения. На шее – удавка», — рассказала Третяк.

Она добавила, что к расследованию на месте инцидента не были допущены местные полицейские, «все ждали киевских» сотрудников правоохранительных органов.

Третяк подчеркнула, что с места пропали личные вещи Павлова, а «оружие лежало по-другому».

В заключении она отметила, что лужа крови, в которой лежал погибший, также вызывает вопросы. Руки и ноги мэра Кривого Рога были в крови, а «такие пятна могли возникнуть, только если человек упал головой вниз, а затем его перевернули».

15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на веранде его дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье.

Позже Национальная полиция Украины сообщила, что расследует смерть чиновника как умышленное убийство.

Происшествия,Самоубийство,Константин Павлов,МВД,Кривой Рог,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители