На теле мэра Кривого Рога нашли следы избиения

Депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк заявила, что на теле погибшего мэра города Константина Павлова были следы, напоминающие последствия избиения. Об этом сообщает издание «Сегодня».

Фото: zagittya.com.ua zagittya.com.ua

В публикации отмечается, что на фото, которые были показаны чиновникам города, Павлов выглядел так, как будто его кто-то избил.

«Мы четко увидели: там есть следы от удара – руки или кулака, потому что правый глаз полностью опух и под ним синее. Сбоку глаза и на подбородке запеклась кровь, ухо синее. Не могло быть такого от падения. На шее – удавка», — рассказала Третяк.

Она добавила, что к расследованию на месте инцидента не были допущены местные полицейские, «все ждали киевских» сотрудников правоохранительных органов.

Третяк подчеркнула, что с места пропали личные вещи Павлова, а «оружие лежало по-другому».

В заключении она отметила, что лужа крови, в которой лежал погибший, также вызывает вопросы. Руки и ноги мэра Кривого Рога были в крови, а «такие пятна могли возникнуть, только если человек упал головой вниз, а затем его перевернули».

15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на веранде его дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье.