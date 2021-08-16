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Обгоревшие тела женщины и ребенка нашли в лесу под Выборгом

Алиса Селезнёва
1 час назад

Обгоревшие тела, предположительно, женщины и ребенка, найдены в лесу на 63 км железной дороги Санкт-ПетербургВыборг. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по региону.

Обгоревшие тела женщины и ребенка нашли в лесу под Выборгом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, после получения информации о том, что в лесном массиве обнаружены два сожженных тела, на место выехала следственная группа под руководством главы следственного управления Сергея Сазина.

«Возбуждено уголовное дело по п. «а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», тела обнаружили случайно в 200 метрах от железнодорожных путей. Ребенку на вид 2,5 года.

«С места преступления изъяли провод с шеи ребенка, зажигалку, крышку от канистры, часть разорванной женской сумки, две ложки, цепочку и крест», - отмечает канал.

Ранее самарские полицейские задержали мужчину, убившего своего трехмесячного ребенка, которого он не мог успокоить. Нетрезвый 34-летний мужчина сначала уронил младенца, затем разнервничался, когда ребенок начал беспрестанно плакать. В результате отец ударил свою дочь по голове утюгом.

Происшествия,Санкт-Петербург,Выборг,
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