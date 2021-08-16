В Геленджике выпала почти четырехмесячная норма осадков

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в паблике, что за несколько часов на город обрушилась почти четырехмесячная норма осадков.

«Сегодня за несколько часов в Геленджике выпало 60 мм осадков. Это превысило месячную норму почти в четыре раза. Во избежание несчастных случаев, было принято решение в центральной части города отключить электричество», - написал в Telegram глава города.

Богодистов отметил, что несмотря на то, что прогнозы синоптиков все же оправдались, он призывает граждан не беспокоиться, так как власти не перестают мониторить ситуацию в разных районах города.