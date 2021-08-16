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В Геленджике выпала почти четырехмесячная норма осадков

ТК «Звезда»иещё 1
32 минуты назад

Мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил в паблике, что за несколько часов на город обрушилась почти четырехмесячная норма осадков.

В Геленджике выпала почти четырехмесячная норма осадков
Фото: 93 регион vk93 регион vk

«Сегодня за несколько часов в Геленджике выпало 60 мм осадков. Это превысило месячную норму почти в четыре раза. Во избежание несчастных случаев, было принято решение в центральной части города отключить электричество», - написал в Telegram глава города.

Богодистов отметил, что несмотря на то, что прогнозы синоптиков все же оправдались, он призывает граждан не беспокоиться, так как власти не перестают мониторить ситуацию в разных районах города.

«В центр города стянули необходимую технику. Обследовали затопленные территории. Как только дождь стих и вода сошла, начали смывать принесенную потоками грязь и убирать мусор», - отметил мэр Геленджика.

О сильном дожде жителей города оповестили сирены, которые срабатывают при обильных осадках для предупреждения граждан о риске подтоплений.

Происшествия,Алексей Богодистов,Геленджик,
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