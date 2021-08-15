Мэра Кривого Рога нашли мертвым на крыльце дома

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на губернатора Днепропетровской области Украины Валентина Резниченко.
Тело Павлова обнаружили в селе Вольное под Кривым Рогом нашли на веранде дома. Источник издания рассказал, что поблизости от погибшего лежало ружье.
«Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей», - прокомментировал случившееся Резниченко.
В 2006 и 2010 годах Павлов избирался депутатом Днепропетровского областного совета. В 2010 году он стал главой постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ Днепропетровского облсовета.
В декабре 2020 года Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога - во втором туре он одолел кандидата от президентской партии «Слуга народа».