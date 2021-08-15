Мэра Кривого Рога нашли мертвым на крыльце дома

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на губернатора Днепропетровской области Украины Валентина Резниченко.

Фото: Исполком Криворожского городского совета Исполком Криворожского городского совета

Тело Павлова обнаружили в селе Вольное под Кривым Рогом нашли на веранде дома. Источник издания рассказал, что поблизости от погибшего лежало ружье.

«Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей», - прокомментировал случившееся Резниченко.

В 2006 и 2010 годах Павлов избирался депутатом Днепропетровского областного совета. В 2010 году он стал главой постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности и ЖКХ Днепропетровского облсовета.