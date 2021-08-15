В результате перестрелки в Москве погиб дагестанец

На западе Москвы произошла перестрелка, в результате погиб один из ее участников. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник.

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Вооруженный конфликт между выходцами с Кавказа произошел на Кутузовском проспекте в ночь на воскресенье, 15 августа. По словам очевидцев, возле одного магазина «Магнолия» завязалась перестрелка между двумя компаниями мужчин. С одной стороны в ней принимали участие шесть человек. С другой - двое-трое граждан. Огонь велся минимум из четырех пистолетов.

Сообщается, что убитый - 28-летний Гасан Абдуллаев, выходец из Махачкалы. Причины, приведшие к конфликту со стрельбой, пока не известны. Часть стрелков скрылась с места происшествия на автомобиле Toyota Camry.