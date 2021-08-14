Убийца "колбасного короля" скрылся под несколькими именами

На сайте МВД России была опубликована розыскная карточка преступника Александра Мавриди, который в августе сбежал из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. По данным ведомства, он может скрываться под двумя другими именами: Авилов Александр Николаевич и Прудников Александр Анатольевич.

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Ранее МВД России пообещало награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет в поимке Мавриди.

Побег из ИВС в Истре был совершен 6 августа. Подсудимые открутили замки дверей камер запрещенным гаечным ключом.

Вместе с другими заключенными из колонии сбежал Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого "колбасного короля" Владимира Маругова.

В тот же день были задержаны двое сотрудников истринского ИВС. Суд постановил взять их под стражу на два месяца.

Сотрудникам изолятора грозит срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.