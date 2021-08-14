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Эксперт рассказал, что могло привести к крушению российского Бе-200

Елена Прошина
37 минут назад

Авиационный эксперт Роман Гусаров назвал сложный рельеф местности и тушение на низких высотах обстоятельствами, которые могли способствовать крушению российского пожарного самолета в Турции. Его слова приводит ТАСС.

Ни одной катастрофы за 20 лет: что могло привести к крушению Бе-200 в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судя по видео, самолет работал в условиях сложного рельефа местности и осуществлял пожаротушение на низких высотах, что также могло повлиять на ситуацию», - считает Гусаров.

Эксперт подчеркнул, что за почти 20 лет интенсивного использования самолетов такого типа в сложнейших условиях, не было отмечено ни одной авиакатастрофы с участием Бе-200. По его словам, этот самолет считается одной из самых надежных пожарных машин в мире.

Принадлежащий России пожарный самолет Бе-200 с восьмью людьми на борту разбился около 15:10 по московскому времени при заходе на посадку после тушения возгораний в районе турецкого города Адана. На его борту находилось пятеро российских военных летчиков и трое граждан Турции, координировавших тушение лесных пожаров.

Названа возможная причина крушения Бе-200 в Турции

Свои соболезнования семьям погибшего экипажа выразили президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Российский лидер поручил представить к государственным наградам членов экипажа разбившегося воздушного судна.

Напомним, что 8 июля самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров. Экипаж самолета прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имеет практический опыт выполнения такого рода задач.

Бе-200 - крупнейший в мире самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, в том числе в труднодоступных районах. Он способен взять на борт 12 тонн воды.

Происшествия,Роман Гусаров,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Турция,
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