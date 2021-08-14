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Названа возможная причина крушения российского Бе-200 в Турции

Ювелина Бернст
38 минут назад

Причиной крушения в Турции российского самолета Бе-200 «Альтаир» мог стать отказ двигателя, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Названа возможная причина крушения Бе-200 в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он проанализировал опубликованное в сети видео, на котором видно, что самолет сбросил воду, но подняться обратно не смог, так как не хватило тяги. Источник предположил, что были переоценены возможности работы самолета в жаркую погоду.

В свою очередь, военный летчик Андрей Гусев заявил, что для анализа происшествия необходимости изучить «черные ящики», съемки радиолокационного контроля и полностью восстановить траекторию самолета. Гусев отметил, что Бе-200 надежный самолет, «все восхищаются им».

Российский пожарный Бе-200 упал на юге страны при заходе на посадку после тушения огня в районе турецкого Адана. В результате погибли все находящиеся на борту: пять российских военных, а также три турка, указывавшие очаги пожара.

ВВС Турции направили на место крушения самолет из Коньи и вертолет с авиабазы Инджирлик для участия в поисково-спасательной операции. Также к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России и представители посольства России в Анкаре для выяснения причин трагедии.

Происшествия,Андрей Гусев,Министерство обороны,газета "Известия",Турция,
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