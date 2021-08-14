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Младенца выбросили на помойку в центре Москвы

Елена Прошина
34 минуты назад

Новорожденного ребенка обнаружили прохожие в мусорном контейнере в центре Москвы. Столичная прокуратура сообщает о расследовании в связи с произошедшим.

Младенца выбросили на помойку в центре Москвы
Фото: "Мосгаз""Мосгаз"

В московском районе Хамовники в мусорном контейнере на улице Усачова обнаружили новорожденную девочку. Прохожие услышали ее плач. Ребенок был завернут в куртку и упакован в полиэтиленовый пакет. На место находки вызвали представителей правоохранительных органов и медиков.

«Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль, после установления личностей родителей их действиям будет дана процессуальная оценка», - сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

Утром в пятницу, 13 августа, жители одной из многоэтажек по Ярославскому шоссе обнаружили на скамейке детской площадки новорожденного мальчика. Ребенок был завернут в пеленки. Очевидцы случившегося сразу же вызвали полицию и врачей. Прибывшие медики определили, что мальчику от двух до пяти дней от роду. Ребенка отправили в больницу. Позже стало известно, что в Москве задержали гражданку Киргизии, которая принесла и оставила младенца на лавочке.

Происшествия,МВД,Москва,
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