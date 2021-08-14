Младенца выбросили на помойку в центре Москвы

В московском районе Хамовники в мусорном контейнере на улице Усачова обнаружили новорожденную девочку. Прохожие услышали ее плач. Ребенок был завернут в куртку и упакован в полиэтиленовый пакет. На место находки вызвали представителей правоохранительных органов и медиков.

Утром в пятницу, 13 августа, жители одной из многоэтажек по Ярославскому шоссе обнаружили на скамейке детской площадки новорожденного мальчика. Ребенок был завернут в пеленки. Очевидцы случившегося сразу же вызвали полицию и врачей. Прибывшие медики определили, что мальчику от двух до пяти дней от роду. Ребенка отправили в больницу. Позже стало известно, что в Москве задержали гражданку Киргизии, которая принесла и оставила младенца на лавочке.