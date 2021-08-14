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Появилось новое видео крушения российского самолета в Турции

Майк Габриелян
31 минуту назад

В Сети появилось новое видео момента крушения российского самолета Бе-200 в Турции. Ролик опубликовала в соцсетях турчанка, вместе с детьми наблюдавшая за полётом.

Женщина снимала Бе-200 в течение нескольких минут. За кадром семейство с восторгом комментирует сброс водной массы на горящие участки леса. Затем самолет снижается, преодолевает небольшое расстояние и неожиданно врезается в склон горы. Поднимается клуб черного дыма. И дети и женщина сначала не могут понять, что произошло. Затем турчанка начинает кричать: «Самолет упал!»

До этого в соцсетях появился другое видео с крушением Бе-200. Однако на кадрах не видно, как падает воздушное судно.

8 июля самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров. Экипаж самолета прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имеет практический опыт выполнения такого рода задач.

Бе-200 - крупнейший в мире самолет-амфибия, предназначенный для тушения пожаров, в том числе в труднодоступных районах. Он способен взять на борт 12 тонн воды.

Происшествия,Видео,Турция,
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