Появилось новое видео крушения российского самолета в Турции

В Сети появилось новое видео момента крушения российского самолета Бе-200 в Турции. Ролик опубликовала в соцсетях турчанка, вместе с детьми наблюдавшая за полётом.

Женщина снимала Бе-200 в течение нескольких минут. За кадром семейство с восторгом комментирует сброс водной массы на горящие участки леса. Затем самолет снижается, преодолевает небольшое расстояние и неожиданно врезается в склон горы. Поднимается клуб черного дыма. И дети и женщина сначала не могут понять, что произошло. Затем турчанка начинает кричать: «Самолет упал!»

До этого в соцсетях появился другое видео с крушением Бе-200. Однако на кадрах не видно, как падает воздушное судно.

8 июля самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России был направлен для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров. Экипаж самолета прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске (Краснодарский край) и имеет практический опыт выполнения такого рода задач.