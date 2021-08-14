Крушение пожарного самолета в Турции попало на видео

В Сети появилось видео крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции. На кадрах видно, что воздушное судно направляется к горящему участку леса и производит сброс воды. Затем Бе-200 скрывается за горой. Через некоторое время раздается взрыв, над горой поднимаются кубы черного дыма.