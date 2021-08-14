Крушение пожарного самолета в Турции попало на видео

В Сети появилось видео крушения пожарного самолета Бе-200 в Турции. На кадрах видно, что воздушное судно направляется к горящему участку леса и производит сброс воды. Затем Бе-200 скрывается за горой. Через некоторое время раздается взрыв, над горой поднимаются кубы черного дыма.
В субботу, 14 августа, в Турции потерпел крушение самолет-амфибия Бе-200, арендованный у России для тушения пожаров с воздуха. Самолет разбился у города Кахраманмараш на востоке страны.
Информацию об аренде подтвердили власти Турции, сообщает канал NTV.
«К самолету, разбившемуся в районе Кысык, была направлена поисково-спасательная группа. Всего на самолете типа Бе-200 находилось 7 человек, в том числе 3 пилота, 1 штурман, 1 техник, 1 оператор и 1 инженер. Арендованный в России самолет работал в составе группы пожарных», - говорится в сообщении телеканала.