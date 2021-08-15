В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Трое из погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции были жителями Кубани

Газета.Ruиещё 46
12 минут назад

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что трое погибших во время крушения самолета Бе-200 были родом с Кубани. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Трое погибших при крушении Бе-200 были родом с Кубани
Фото: TwitterTwitter

Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. На борту находились трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами. Выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки семьям погибших, Кубань скорбит вместе с вами", - написал он.

14 августа российский Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Жертвами разбившегося самолета стали пять членов экипажа, а также находившиеся на борту три представителя турецкой стороны. Самолет был арендован турецкими властями у России.

Воздушное судно использовалось Главным управлением лесного хозяйства Турции для тушения лесных пожаров. В Турции осуществляется судебная и техническая экспертиза причин крушения российского пожарного самолета Бе-200.

Происшествия,Вениамин Кондратьев,Краснодарский Край,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители