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В Турции разбился арендованный у России самолет для тушения пожаров

Елена Прошина
35 минут назад

В Турции потерпел крушение самолет-амфибия Бе-200, применявшийся для тушения пожаров с воздуха. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

В Турции разбился арендованный у России самолет для тушения пожаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Главного управление лесного хозяйства Турции, самолет разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. Судьба семи членов экипажа неизвестна.

Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на турецкое ведомство, экипаж потерпевшего крушение в Турции пожарного самолета состоял из 8 человек – 6 россиян и 2 турков.

К месту катастрофы направлена поисково-спасательная группа.

Отмечается, что Бе-200 был арендован турецкими властями у МЧС России для борьбы с лесными пожарами, которые в настоящее время бушуют в нескольких районах средиземноморской страны.

Происшествия,МЧС,РИА Новости,Россия,Турция,
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