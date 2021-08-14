В Турции разбился арендованный у России самолет для тушения пожаров

В Турции потерпел крушение самолет-амфибия Бе-200, применявшийся для тушения пожаров с воздуха. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
По данным Главного управление лесного хозяйства Турции, самолет разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. Судьба семи членов экипажа неизвестна.
Как уточняет РИА "Новости" со ссылкой на турецкое ведомство, экипаж потерпевшего крушение в Турции пожарного самолета состоял из 8 человек – 6 россиян и 2 турков.
К месту катастрофы направлена поисково-спасательная группа.
Отмечается, что Бе-200 был арендован турецкими властями у МЧС России для борьбы с лесными пожарами, которые в настоящее время бушуют в нескольких районах средиземноморской страны.