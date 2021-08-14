Националисты устроили бойню с полицией у офиса Зеленского: видео

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве акция националистов переросла в потасовку между ее участниками и полицией, передает РИА «Новости».

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Протестующие выражали недовольство действиями власти, в том числе президента, а также выступали "против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе". Кроме того, они высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые "борются с патриотическим движением".

По словам корреспондента, митингующие пытаются прорваться к офису главы государства. Силовики и националисты распыляют друг в друга газ, применяют дымовые шашки и взрывпакеты. Также участники митинга зажгли шины и бросают брусчатку в правоохранителей.

Telegram-канал Life shot сообщает о раненых среди силовиков.