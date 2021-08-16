В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

На Камчатке обнаружен «черный ящик» упавшего Ми-8

ТК «Звезда»иещё 8
11 минут назад

Бортовой самописец вертолета Ми-8, который разбился на Камчатке 12 августа, предположительно, удалось обнаружить внутри потерпевшей крушение машины. Осмотреть ее внутренности смогли с помощью специального оборудования, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Обнаружен черный ящик упавшего на Камчатке Ми-8
Фото: МЧС РФМЧС РФ

«Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, "черный ящик"... Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование», - указано на сайте правительства.

Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро. В машине находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали.

Спасателям удалось достать из воды тело пятого погибшего. По факту аварии идет расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители