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Россиянка порезала ножом двухлетнего сына

Lenta.ru
28 минут назад

В Екатеринбурге женщина хотела убить ножом двухлетнего сына. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Россиянка порезала ножом двухлетнего сына
Фото: ТАССТАСС

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 13 августа.

Мальчика удалось спасти благодаря быстро оказанной помощи.

Как сообщает сайт е1.ru, 25-летняя россиянка якобы употребляет наркотики. По словам собеседника издания, девушка порезала сына ножом, так как решила, что в него вселились бесы.

Ребенок находится в центральной городской больнице 9 в тяжелом состоянии, его прооперировали.

В СК заявили, что за совершение такого преступления может быть предусмотрено лишение свободы до 15 лет.

Ранее в Новосибирске россиянина обвинили в избиении семилетнего пасынка проводом от чайника. По предварительным данным, мужчина избил ребенка из-за конфликта на детской площадке. Пасынок случайно попал в глаз палкой другому ребенку, и отчим решил наказать его.

Происшествия,Екатеринбург,
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