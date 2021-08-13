Лефортовский суд города Москвы отправил под арест Александра Куранова по делу о государственной измене. Предположительно, речь идет о генеральном директоре, главном конструкторе ОАО «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» (НИПГС). Накануне вечером в Сети появилось видео из суда.
Подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Других подробностей пока не сообщается. Дело Куранова находится под грифом «совершенно секретно».
На сайте НИПГС указано, что Александр Куранов является гендиректором и генконструктором организации, он специалист в области физики и химии плазмы.