Лефортовский суд города Москвы отправил под арест Александра Куранова по делу о государственной измене. Предположительно, речь идет о генеральном директоре, главном конструкторе ОАО «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» (НИПГС). Накануне вечером в Сети появилось видео из суда.

Подозреваемого заключили под стражу на два месяца. Других подробностей пока не сообщается. Дело Куранова находится под грифом «совершенно секретно».