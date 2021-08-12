В результате ЧП в Воронеже погибла женщина

Женщина, пострадавшая в результате взрыва в автобусе в Воронеже, скончалась в реанимации.

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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Департамент здравоохранения Воронежской области.

«Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», — сказали в ведомстве.

В свою очередь замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил, что автобус не имел газового оборудования и он ездил на дизеле.