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Один человек скончался из-за взрыва в автобусе в Воронеже

RT на русскомиещё 3
21 минуту назад

Женщина, пострадавшая в результате взрыва в автобусе в Воронеже, скончалась в реанимации.

В результате ЧП в Воронеже погибла женщина
Фото: TwitterTwitter

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Департамент здравоохранения Воронежской области.

«Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации», — сказали в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали, что при взрыве газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже пострадали 12 человек. Позднее поступила информация об увеличении числа пострадавших до 14.

В свою очередь замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил, что автобус не имел газового оборудования и он ездил на дизеле.

По факту взрыва в автобусе было возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Максим Захаров,
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