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Прокурор требует 2 года ограничения свободы Кире Ярмыш по делу о нарушении санитарных норм

ТАССиещё 1
21 минуту назад

Представитель гособвинения потребовал приговорить пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш к двум годам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Преображенского суда, где рассматривается дело.

Прокурор потребовал 2 года ограничения свободы Кире Ярмыш
Фото: ТАССТАСС

"Суд потребовал приговорить Ярмыш к двум годам ограничения свободы. Это предполагает запрет участвовать в митингах, покидать свое жилище после 22:00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции", - сказали в суде.

Приговор Ярмыш огласят 16 августа.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.

По делу также проходят участница Pussy Riot Маргарита Алехина, глава профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева, брат Алексея Навального Олег и ряд других лиц. В ходе расследования этого дела были выделены в отдельное производство дела активистки ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь, активиста Николая Ляскина и Киры Ярмыш. Вину никто из них не признает.

Происшествия,Николай Ляскин,Кира Ярмыш,Любовь Соболь,Анастасия Васильева,Алексей Навальный,Ирина Волк,МВД,Москва,
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