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В Турции заявили, что взяли под контроль все лесные пожары в стране

ТАССиещё 12
2 часа назад

Пожарным в Турции удалось взять под контроль все лесные пожары на территории республики. Об этом сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

В Турции ликвидированы все лесные пожары
Фото: ReutersReuters

"Все лесные пожары в нашей стране взяты под контроль, продолжаются работы по охлаждению", - написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, все 299 очагов возгорания лесных массивов взяты под контроль.

Сильные лесные пожары начались в республике 29 июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Был эвакуирован персонал и постояльцы двух отелей, а также жители нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, погибли восемь человек, более 850 пострадали.

Происшествия,Турция,
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