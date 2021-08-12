В Турции ликвидированы все лесные пожары

Пожарным в Турции удалось взять под контроль все лесные пожары на территории республики. Об этом сообщил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли.

"Все лесные пожары в нашей стране взяты под контроль, продолжаются работы по охлаждению", - написал он на своей странице в Twitter.

Сильные лесные пожары начались в республике 29 июля. Они охватили ряд районов на побережье, где расположены курорты, в том числе в провинциях Анталья и Мугла. Был эвакуирован персонал и постояльцы двух отелей, а также жители нескольких сотен жилых домов в прибрежной зоне. Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, погибли восемь человек, более 850 пострадали.