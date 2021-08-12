Защита Ефремова ответила на обвинения в обмане актера

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил «Газете.Ru», что ничего не знает про обещания, которые актер якобы дал близким погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Таким образом он прокомментировал слова защитника потерпевших Александра Добровинского, который ранее сообщил kp.ru, что артист обещал купить дом матери Захарова и выплатить компенсацию его гражданской жене Ирине Стерховой, но не сделал этого.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

«Кто-кто сказал? Добровинский? Мне об этом ничего не известно», — подчеркнул адвокат Ефремова.

Также Хархорин рассказал, что в колонии актер пользуется правом на телефонные звонки, а его супруга Софья Кругликова может приезжать к нему на свидания в определенные дни.

«Конечно, он общается с родственниками. Это общий режим, и в соответствии с исправительно-трудовым кодексом ему разрешены личные свидания. С кем он общается чаще, я не знаю, — у меня совершенно другая задача», — отметил Хархорин.