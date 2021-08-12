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Защита Ефремова ответила на обвинения в обмане матери погибшего в ДТП

Газета.Ru
30 минут назад

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил «Газете.Ru», что ничего не знает про обещания, которые актер якобы дал близким погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. Таким образом он прокомментировал слова защитника потерпевших Александра Добровинского, который ранее сообщил kp.ru, что артист обещал купить дом матери Захарова и выплатить компенсацию его гражданской жене Ирине Стерховой, но не сделал этого.

Защита Ефремова ответила на обвинения в обмане актера
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Кто-кто сказал? Добровинский? Мне об этом ничего не известно», — подчеркнул адвокат Ефремова.

Также Хархорин рассказал, что в колонии актер пользуется правом на телефонные звонки, а его супруга Софья Кругликова может приезжать к нему на свидания в определенные дни.

«Конечно, он общается с родственниками. Это общий режим, и в соответствии с исправительно-трудовым кодексом ему разрешены личные свидания. С кем он общается чаще, я не знаю, — у меня совершенно другая задача», — отметил Хархорин.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии 4 в Белгородской области. 15 сентября 2021 года начнется рассмотрение поданной актером кассационной жалобы с просьбой о смягчении приговора.

Происшествия,Ирина Стерхова,Александр Добровинский,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,Комсомольская правда,Газета.Ru,
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