Первый в России оправдательный приговор криминальному авторитету отменили

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил первый в России оправдательный приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, вынесенный в отношении Тенгиза Гигиберии.

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«Суд постановил: приговор Липецкого областного суда отменить... возвратить уголовное дело зампрокурора Липецкой области для устранения недостатков», – приводит РИА «Новости» решение судебной коллегии.

4 июня Липецкий областной суд оправдал Тенгиза Гигиберию, обвиняемого по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии), мужчину освободили из-под стражи в зале суда. Суд пришел к выводу, что криминальный статус Гигиберии не свидетельствует о том, что он занимал высшее положение в преступной иерархии. Прокуратура подала апелляционное представление на оправдательный приговор.

Всего Гигиберия провел в местах лишения свободы более 17 лет. Этот срок он получил по совокупности приговоров, вынесенных в 2005 году Останкинским и Пресненским райсудами Москвы, в том числе за убийство и разбой. За несколько месяцев до истечения срока в отношении заключенного возбудили еще одно уголовное дело – о занятии высшего положения в преступной иерархии.