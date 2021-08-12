Вертолет с туристами потерпел крушение на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший первые кадры с места падения.

На борту упавшего в Курильское озеро Кроноцкого заповедника Ми-8 компании «Витязь-Аэро» находились 16 человек, в том числе три члена экипажа и один ребенок. Во время жесткой посадки вертолет ушел под воду на глубину.