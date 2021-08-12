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Опубликовано видео с места падения вертолета на Камчатке

Александр Кузьмин
30 минут назад

Вертолет с туристами потерпел крушение на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, опубликовавший первые кадры с места падения.

На борту упавшего в Курильское озеро Кроноцкого заповедника Ми-8 компании «Витязь-Аэро» находились 16 человек, в том числе три члена экипажа и один ребенок. Во время жесткой посадки вертолет ушел под воду на глубину.

Спасшимся людям удалось выплыть с глубины восемь-девять метров. Восемь человек были доставлены в Петропавловск-Камчатский, к поиску остальных людей привлечено 45 человек и 8 единиц спецтехники.

Прошел капремонт: подробности крушения Ми-8 на Камчатке

Происшествия,Катастрофы,Видео,
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