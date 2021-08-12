Дым от лесных пожаров Якутии в Челябинске сняли на видео

Жители Челябинска жалуются на дым от якутских лесных пожаров, который накрыл город на Урале. Видео публикует telegram-канал «Life shot».
На кадрах видно, как мгла окутала город.
«Очень сильный туман и запах неприятный, какой-то кислый, не знаю гарь это или не гарь...Стараешься не открывать окна, потому что дома нечем дышать» - рассказывает жительница Челябинская Лилия Клестова.
«Мы смотрим на город и видим, как город просто потонул в мгле .Солнца не видно и очень темно» - поделился впечатлениями Дмитрий Пашнин.
Напомним, что лесные пожары в Якутии не утихают. Там горит около 3,4 миллиона гектаров лесных массивов.