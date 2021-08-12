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Разбившийся с туристами Ми-8 в 2020 году проходил капремонт

Газета.Ru
20 минут назад

Вертолет Ми-8, который разбился в Курильском озере Южно-Камчатского заказника в Камчатке, проходил капитальный ремонт в прошлом году. Об этом "Интерфаксу" рассказал коммерческий директор авиакомпании "Витязь - Аэро" Дмитрий Черных.

Прошел капремонт: подробности крушения Ми-8 на Камчатке
Фото: ТАССТАСС

Перед каждым маршрутом вертолет осматривали.

"Капремонт вертолета проводился в 2020 году. Перед каждым вылетом воздушное судно у нас обязательно проходит осмотр на подготовку к вылету", - пояснил Черных.

По его словам, командиром экипажа является бывший военный летчик. Коммерческий директор не знает, откуда были туристы, находившиеся на борту в момент падения Ми-8.

На территории Южно-Камчатского заказника вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" совершил жесткую посадку.

Согласно предварительным сведениям, на борту были 3 члена экипажа и 13 пассажиров. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти восемь человек.

Ранее уголовное дело завели по факту крушения вертолета с туристами на Камчатке.

Происшествия,Дмитрий Черных,Интерфакс,
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