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Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежит компании признавшегося в убийстве депутата Редькина

Газета.Ru
47 минут назад

Депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин, который ранее признался в причастности к гибели человека, является совладельцем компании "Витязь-Аэро", которой принадлежит упавший на Камчатке туристический вертолет.

Признавшийся в убийстве депутат оказался владельцем упавшего Ми-8
Фото: fishnews.rufishnews.ru

данным Kartoteka.ru, Игорь Редькин является владельцем 50% авиакомпании "Витязь-Аэро". Совладельцами также являются Игорь Евтушок, Де Ен Тяк, и Оксана Чернова. Редькин владеет акциями с 2014 года.

В 2019 году Игорь Евтушок и Игорь Редькин попали в десятку самых богатых депутатов и чиновников России. Депутат-миллиардер Камчатского края Игорь Редькин признался в том, что якобы случайно застрелил человека.

Свое признание он направил местным следователям. Он получил два месяца домашнего ареста. Ранее стало известно, что туристический вертолет Ми-8 упал на территории Южно-Камчатского заказника.

По предварительным данным, на борту было 16 человек, как минимум девять выжили, остальных разыскивают.

Происшествия,Катастрофы,Оксана Чернова,Игорь Редькин,Камчатский Край,
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