Признавшийся в убийстве депутат оказался владельцем упавшего Ми-8

Депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин, который ранее признался в причастности к гибели человека, является совладельцем компании "Витязь-Аэро", которой принадлежит упавший на Камчатке туристический вертолет.

Фото: fishnews.ru fishnews.ru

данным Kartoteka.ru, Игорь Редькин является владельцем 50% авиакомпании "Витязь-Аэро". Совладельцами также являются Игорь Евтушок, Де Ен Тяк, и Оксана Чернова. Редькин владеет акциями с 2014 года.

В 2019 году Игорь Евтушок и Игорь Редькин попали в десятку самых богатых депутатов и чиновников России. Депутат-миллиардер Камчатского края Игорь Редькин признался в том, что якобы случайно застрелил человека.

Свое признание он направил местным следователям. Он получил два месяца домашнего ареста. Ранее стало известно, что туристический вертолет Ми-8 упал на территории Южно-Камчатского заказника.