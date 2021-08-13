Раскрыто состояние выживших пассажиров упавшего Ми-8

«Два члена экипажа потерпевшего крушение Ми-8 находятся в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии. Ещё два пострадавших в крушении вертолета на Курильском озере находятся на амбулаторном лечении. Остальные за медицинской помощью не обращались», — говорится в сообщении правительства региона.