Найдены выжившие после падения вертолета на Камчатке

Вертолет, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский - Курильское озеро, упал на территории Южно-Камчатского заказника, сообщили в правительстве Камчатского края.

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"По данным сотрудников службы охраны заповедных территорий, вертолет с туристами на борту при заходе на посадку в условиях плохой видимости упал в воду возле кордона "Озерный" Южно-Камчатского заказника. Сейчас в окрестностях Курильского озера пасмурная погода, туман. На борту вертолета, принадлежащего авиакомпании "Витязь-Аэро", находятся 13 пассажиров и три члена экипажа", - говорится в сообщении.

Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры рассказал РИА Новости, что один ребенок был на борту упавшего на Камчатке вертолета. Как передает "Интерфакс", семь человек выжили при крушении, о состоянии и местонахождении остальных пассажиров не сообщается.

К поискам вертолета привлечено 45 человек и восемь единиц техники, сообщает ТАСС. По данным властей, сотрудники авиакомпании и заповедника вылетели на место аварии. В дальнейшем они будут информировать о ситуации на месте крушения.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также вылетел к месту происшествия с сотрудниками МЧС и врачами санавиации. Ранее сообщалось, что вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке.