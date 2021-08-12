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Сына российского экс-губернатора уличили в афере на 271 млн рублей

Секрет Фирмыиещё 2
34 минуты назад

Обвиняемый в получении взятки бизнесмен Алексей Меркушкин, сын экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина, стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. По версии следствия, он продал имущественный комплекс в собственность Мордовии по завышенной цене — более 271 млн рублей. СК полагает, что в преступной схеме также участвовали экс-глава областного Минстроя Алексей Гришин и бывший первый зампред мордовского правительства Владимир Мазов.

Сына экс-губернатора уличили в афере на 271 млн рублей
Фото: sledcom.rusledcom.ru

Меркушкин-младший был одним из бенефициаров Межрегионального промышленно-строительного банка (Мордовпромстройбанка). Как полагает Следственный комитет, в период с 2015 по 2019 год он продал в собственность Самарской области комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной цене. Сделка проходила под видом реализации инвестпроекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности».

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По данным «Интерфакса», причастность Меркушкина к афере вскрылась в ходе расследования одного из дел против другого бенефициара Мордовпромстройбанка Алексея Гришина. До 2016 года он занимал должность министра строительства Самарской области. Вместе с бывшим зампредом мордовского правительства Владимиром Мазовым Гришин обеспечил незаконную сделку по продаже «МордовЭкспоЦентра», считают в СК.

В мае Алексея Меркушкина задержали в аэропорту Шереметьево по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, в 2015 году Меркушкин-младший дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику отделения мордовского центробанка. За деньги тот должен был закрыть глаза на серьёзные нарушения в деятельности Мордовпромстройбанка.

Сейчас сын экс-губернатора Самарской области заключён в СИЗО. Владимир Мазов, обвиняемый в хищении, находится под домашним арестом. Алексей Гришин был арестован ещё в январе 2020-го, но потом его тоже перевели под домашний арест. Экс-чиновник также фигурирует в уголовном деле о преднамеренном банкротстве.

Ранее в России завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве и ограничении конкуренции, в котором был замешан депутат местной думы от КПРФ Андрей Левченко — сын экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко. По версии следствия, незаконная борьба с конкурентами и аферы при поставках лифтов в иркутские многоэтажки принесла парламентарию и его подельникам свыше 1 млрд рублей.

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