Двух сбежавших из изолятора в Подмосковье задержали

Сотрудники полиции задержали двух заключенных, которые сбежали из изолятора в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

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«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними были арендаторы квартиры — мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.