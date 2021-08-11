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Двух сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных задержали

Lenta.ruиещё 7
17 минут назад

Сотрудники полиции задержали двух заключенных, которые сбежали из изолятора в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Двух сбежавших из изолятора в Подмосковье задержали
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними были арендаторы квартиры — мужчина и женщина. Их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Сейчас все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел, розыск остальных сбежавших продолжается.

Происшествия,Ирина Волк,МВД,Московская Область,Истра,
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