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Суд арестовал бывшего главу правительства Северной Осетии

Lenta.ru
1 час назад

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу правительства Северной Осетии Сергея Такоева и министра туризма республики Алана Диамбекова. Об этом в среду, 11 августа, сообщает РИА Новости.

Суд арестовал экс-премьера Северной Осетии Такоева
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

По данным агентства, по ходатайству следствия оба отправлены в СИЗО на два месяца до 10 октября 2021 года. Защита просила о домашнем аресте и запрете определенных действий, но получила отказ. Арестованные являются фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ.

По версии правоохранителей, Такоев и Диамбеков заключили с главой Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аидой Габараевой госконтракт на приобретение недвижимости по завышенной стоимости. Ущерб оценили в 180 миллионов рублей. Обоих задержали 10 августа, в домах чиновников провели обыски.

Происшествия,Сергей Такоев,ФСИН,РИА Новости,Республика Северная Осетия — Алания,Москва,
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