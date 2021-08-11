Суд арестовал экс-премьера Северной Осетии Такоева

По данным агентства, по ходатайству следствия оба отправлены в СИЗО на два месяца до 10 октября 2021 года. Защита просила о домашнем аресте и запрете определенных действий, но получила отказ. Арестованные являются фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ.