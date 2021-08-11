Суд вынес приговор избившим трансгендера жителям Подмосковья

Суд в подмосковном Железнодорожном вынес приговор Илье Жиле и Алексею Феоктистову за нападение на трансгендерную женщину Алису Лилит. Об этом сообщает портал «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу ЛГБТ-группы «Стимул».

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Жилу и Феоктистова приговорили к семи и девяти месяцам колонии общего режима и взыскали с них 25 тысяч рублей моральной компенсации. Их признали виновными по части 2 статьи 161 УК России («Грабеж с применением насилия»). Информацию об этом опубликовал Железнодорожный городской суд Московской области на официальном сайте.

Адвокат Артем Лапов отметил, что намерен обжаловать приговор. По его словам, их с пострадавшей не устраивает назначенное судом наказание, так как оно не учитывает, что мужчины напали на потерпевшую в первую очередь из-за ее трансгендерности, а не с целью ограбить. Трансгендер рассказала, что Феоктистов и Жила перед нападением ощупали ее в районе груди и паха, чтобы определить пол Лилит.