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Суд вынес приговор избившим трансгендера жителям Подмосковья

Мослента
15 минут назад

Суд в подмосковном Железнодорожном вынес приговор Илье Жиле и Алексею Феоктистову за нападение на трансгендерную женщину Алису Лилит. Об этом сообщает портал «Такие дела» со ссылкой на пресс-службу ЛГБТ-группы «Стимул».

Суд вынес приговор избившим трансгендера жителям Подмосковья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жилу и Феоктистова приговорили к семи и девяти месяцам колонии общего режима и взыскали с них 25 тысяч рублей моральной компенсации. Их признали виновными по части 2 статьи 161 УК России («Грабеж с применением насилия»). Информацию об этом опубликовал Железнодорожный городской суд Московской области на официальном сайте.

Адвокат Артем Лапов отметил, что намерен обжаловать приговор. По его словам, их с пострадавшей не устраивает назначенное судом наказание, так как оно не учитывает, что мужчины напали на потерпевшую в первую очередь из-за ее трансгендерности, а не с целью ограбить. Трансгендер рассказала, что Феоктистов и Жила перед нападением ощупали ее в районе груди и паха, чтобы определить пол Лилит.

Ранее на нудистском пляже в Серебряном Бору обнаружили труп женщины-трансгендера. До этого было известно, что погибшую преследовал и пытался задушить мужчина кавказской национальности.

Происшествия,Алексей Феоктистов,ФСИН,Московская Область,
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