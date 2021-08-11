Навальному предъявили новое обвинение

Следствие предъявило оппозиционеру Алексею Навальному новое обвинение. Теперь его обвиняют в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом пишет «Подъём» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

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Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения, — сказала она.

Петренко также уточнила, что оппозиционер знал о том, что за участие в таких мероприятиях (несогласованных акциях протеста) предусмотрена административная ответственность. Стоит заметить, что под «организацией» имеется в виду Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией).

По этой статье оппозиционеру грозит до трёх лет колонии.