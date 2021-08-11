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Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве

Москва24
6 часов назад

Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку, которая намеревалась спрыгнуть в Москву-реку. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве
Фото: public domainpublic domain

11 августа в 06:15 дорожные рабочие во время укладки асфальтобетонного покрытия заметили девушку, перелезающую через ограждение Большого Устьинского моста.

"Алексей Поляков и Дмитрий Кульков не растерялись, завязали с девушкой разговор и, дождавшись удачного момента, вытащили ее на тротуар", – говорится в сообщении.

Позже девушку отвели в безопасное место, где дождались прибытия правоохранителей.

Происшествия,Дмитрий Кульков,Алексей Поляков,Москва,
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